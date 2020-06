Gabriel Magalhaes, il roccioso difensore competente nell’1 vs 1

Oggi è stata la giornata di Gabriel Magalhaes, difensore del Lille, individuato da Giuntoli e dal Napoli come possibile rinforzo a difesa. Conosciamolo meglio.

Il difensore brasiliano nasce a San Paolo, in Brasile, nel 1997 e, quindi, deve ancora compiere 23 anni. Il ds del Napoli lo ha individuato come possibile rinforzo per la difesa azzurra e a ragion veduta, si può dire. Gabriel infatti unisce la rocciosità fisica tipica del difensore centrale alla capacità di tenere botta nell’1 vs 1 e di saper leggere le linee di passaggio.

Attualmente gioca nel Lille e a quanto pare il discorso è già impostato. Ma andiamo più nel dettaglio.

Caratteristiche tecniche e valore di Gabriel Magalhaes

Alto 190 cm, il brasiliano fa valere questa sua prestanza fisica con un’ottima capacità di leggere i possibili cross pericolosi; ciò lo porta, molto spesso, ad anticipare il lancio avversario, agganciare il pallone e far ripartire l’azione per la sua squadra.

Capacità uguale per quanto riguarda la lettura delle possibili linee di passaggio nelle azioni avversarie, e per questo è bravo anche nelle azioni “palla a terra”. A tutto questo si deve aggiungere la sua caratteristica principale: la bravura nell’1 vs 1.

Sia faccia a faccia, che dietro all’avversario, Gabriel è bravo nel prendere il tempismo e ad intervenire pulito. Questo è certificato dalle sole 3 ammonizioni in 24 partite con il Lille; insomma, un buon biglietto da visita con cui presentarsi. Non disdegna neanche l’impostazione dell’azione, tipico di tutti i difensori brasiliani e di quelli “moderni”, ed è mancino. Difficile trovarne ad oggi.

Il valore del difensore si attesta a 17,50 milioni (dati Transfermarkt) e l’offerta di cui si è parlata oggi, 22 milioni, è plausibile per prelevarlo dal Lille. Il giocatore è gestito dalla Elenko Sports Ltda., la stessa agenzia di Emerson Palmieri (terzino del Chelsea). Senza neanche il bisogno di dirlo, nel Napoli di Gattuso giocherebbe come centrale di difesa.

