Gabriel, non è ancora fatta con l’Everton: il Napoli rimane alla finestra

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del futuro di Gabriel Magalhaes.

Il difensore del Lille è uno degli obiettivi di mercato del Napoli, ma le indiscrezioni emerse negli ultimi giorni lo vogliono a un passo dall’Everton, allenato da Carlo Ancelotti. Tuttavia, secondo Venerato, c’è ancora uno spiraglio per gli azzurri: “Gabriel all’Everton: una trattativa che non è ancora chiusa. Per il Napoli rappresenta ancora il primo nome per il post-Koulibaly. Ancelotti fa sul serio per il difensore, ma gli azzurri sono ancora in corsa. Il club azzurro sa di dover accelerare su questa pista e con il Lille ha un gentlemen’s agreement, bisogna aspettare la cessione di Koulibaly”.

