Gabriel, ore decisive: il Napoli ha il sì del giocatore ma l’Arsenal può chiudere

Gabriel Magalhaes stretto tra Napoli ed Arsenal. Il club inglese supera l’offerta degli azzurri e potrebbe chiudere un sorpasso clamoroso.

Il Napoli pensava di aver ormai chiuso per Gabriel Magalhaes, ma le insidie del mercato sono sempre dietro l’angolo.

In questo caso, l’insidia si chiama Arsenal. Gli azzurri, come spiegato dal Corriere dello Sport, avevano già spiegato al Lille come la chiusura dell’affare ci sarebbe stata solo dopo la cessione di Koulibaly. La deadline era stata fissata per il 27 agosto ma intanto si è inserito con forza l’Arsenal che “ha abbondantemente superato” l’offerta del Napoli. Il club inglese pensa di avercela fatta, crede di avere in pugno il giocatore. Il Napoli ancora ci spera, ma rischia di perderlo. Sono ore decisive.

Anche La Gazzetta dello Sport sollecita il Napoli ad accelerare prima che sia troppo tardi: “Bisogna fare in fretta, perché l’Arsenal sta tentando Gabriel (22), difensore centrale del Lille, col quale è stato raggiunto l’accordo con una proposta quinquennale. Nei piani di Gattuso il giovane brasiliano dovrà fare coppia con Manolas”.

