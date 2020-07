Gabriel Magalhães, difensore del Lille classe ’97 potrebbe essere il colpo del Napoli assieme a Victor Osimhen. Lo riporta il Corriere dello Sport.

“L’offerta è seducente, cinquanta milioni più Ounas, valutato intorno ai trenta, in cambio del tandem Osimhen-Gabriel. C’è ottimismo di fondo, una tentazione di fare in fretta, per evitare che s’avverta il rigurgito di vecchi precedenti: e sarà per questo che Giuntoli non è andato a Bergamo, anche questo aspetto insolito”.

