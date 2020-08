Gabriel resta la priorità per la difesa, ma c’è l’Everton in agguato

Gabriel Magalhaes, centrale di 23 anni del Lille, resta il nome in cima alla lista di Giuntoli. Ecco quanto riporta il Corriere dello Sport.

“Gabriel dos Santos Magalhaes (23 anni a dicembre) ha sempre avuto il posto privilegiato nella classifica dei centrali di Cristiano Giuntoli. Il Lille l’ha valutato trenta milioni (si potrebbero trasformare in venticinque cash e cinque di accettabili bonus) ma gli estimatori non mancano e l’Everton di Ancelotti, ha ha soldi, è un competitor tutt’altro che irrilevante. Il Napoli si sente in vantaggio, avendo affrontato il discorso e gettato le basi per definire l’affare”.

