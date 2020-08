Gaetano, futuro azzurro: priorità rinnovo, poi nuovo prestito alla Cremonese

Gianluca Gaetano farà parte del futuro del Napoli. Almeno, questo è quanto traspare dall’ediziono odierna del Corriere del Mezzogiorno.

La società azzurra non sembra affatto pronta a separarsi dal suo talento e, anzi, starebbe pensando ad un rinnovo a lungo termine e poi ad un nuovo prestito per garantirne la crescita, sperando in un futuro alla Insigne. Ecco quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno:

“Sono trentaquattro i convocati a disposizione di Gattuso. Ci sarà anche Gianluca Gaetano, il Napoli vuole allungargli il contratto in essere fino al 2024 prima di ufficializzare il rinnovo del prestito alla Cremonese”.

