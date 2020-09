Gaetano a KKN: “Ringrazio il Napoli e la Cremonese per l’opportunità”

Gianluca Gaetano, dopo la notizia del suo passaggio alla Cremonese in prestito, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per commentarla.

A seguire il suo intervento alla radio ufficiale del club:

“Sono contentissimo, per me è un anno fondamentale e devo fare bene a tutti i costi. Ringrazio Napoli e Cremonese che mi hanno dato questa opportunità. Per me è un Napoli da paura e possono fare cose straordinarie, lo si è visto anche nelle partite contro il Barcellona. Secondo me sì, lo rivedremo il 4-2-3-1; con il passare del tempo si aggiusta la fase difensiva e trovando bene l’assetto si può tranquillamente utilizzare questo modulo.

Osimhen mi piace tantissimo, mi ricorda un po’ Cavani e spero che faccia gli stessi gol suoi.“

