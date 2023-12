Gaetano Manfredi: “Non è che siamo contrari alla vendita dello stadio ma essere sicuri che poi il progetto si faccia”

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni sullo stadio Maradona nel corso della seconda giornata di “CasaCorriere Festival, al Palazzo Reale di Napoli

Sulla richiesta di vendita, da parte del Presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis: “Per fare uno stadio ci vuole un progetto, delle risorse finanziarie e delle modalità. Quando ci sarà una proposta concreta, con un progetto esecutivo che ci faccia capire cosa si voglia fare, con un piano di investimenti con dei tempi certi che ci garantisce che poi quell’opera venga realizzata nei tempi necessari, poi dopo si trovano le modalità. Possono essere una concessione di lungo termine, un’eventuale vendita. Non è che siamo contrari alla vendita, ma prima di qualsiasi trasferimento di questo bene noi dobbiamo essere sicuri di quello che si vuole fare e che si faccia veramente“.

In merito all’investimento pubblico privato: “E’ un tema un po’ più complesso. Oggi per realizzare uno stadio seguendo quelli che sono gli standard della Uefa, ad esempio per i prossimi Europei, c’è una necessità di investimenti molto importanti. Non credo che possa essere un investimento fatto tutto dal finanziamento pubblico, perché con le priorità e le necessità che abbiamo in Italia spendere 200-250 milioni di fondi pubblici per fare uno stadio non mi sembra la scelta migliore possibile. Si può immaginare una compartecipazione, valutare anche forme di finanze diverse dove ci possa essere un investimento privato prevalente ma anche un sostegno pubblico in cambio di un uso pubblico dello stadio. Perché se ci mettiamo dei soldi non è che facciamo un regalo a qualcuno, deve essere qualcosa che torna ai cittadini che ci hanno messo le loro tasse. Vediamo prima quello che vogliamo fare concretamente e poi dopo decidiamo come.

Sul fatto che il presidente De Laurentiis ha riferito della sua fede Juventina: “Ha detto che sono juventino? Io difendo gli interessi dei napoletani, penso di farlo molto meglio degli altri. Ha detto che in un anno avrebbe fatto uno stadio più bello del Bernabei sono stati investiti 900mln e ci sono voluti 7 anni per fare quei lavori. Se lui investe più di 900 milioni e fa quello che è stato fatto in 7 anni in uno, io sono felice perché sarà un mago delle costruzioni. Io sto qua ed aspetto”.

