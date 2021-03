Gaich porta alla vittoria l’Argentina nel ricordo di Maradona

L’Argentina Under 23, dove gioca Adolfo Gaich del Benevento, ha disputato un amichevole con delle maglie che hanno ricordato Maradona.

L’attaccante del Benevento ha segnato l’1 a 0 che ha deciso l’incontro. In occasione dell’amichevole e della vittoria l’Argentina Under 23 ha osservato un minuto di silenzio proprio per Maradona, per l’ex ct Sabella e per Luque.

Inoltre, la maglia indossata è speciale: c’era una foto di Maradona all’interno dei numeri. Maglia che portava la dicitura “1960 – ∞” al posto dei nomi e sotto “ETERNAMENTE #graciasdiego”.

