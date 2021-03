Galeone: “De Laurentiis ama Allegri, c’è stima reciproca”

Giovanni Galeone, allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dove si è soffermato a lungo sul Napoli.

In particolare, Galeone ha parlato del fatto che a De Laurentiis piace molto Allegri. A seguire il suo lungo intervento, dove parla anche di Benitez:

“Il Napoli è diventato europeo quando è arrivato Benitez e con gli acquisti fatti in quella stagione, dopo gli altri hanno raccolto i frutti del tecnico spagnolo. In Italia quando una squadra gioca bene subito si inneggia al bel gioco, poi però quando si va in Europa si vedono altri ritmi e tecnica, troppo presto facciamo diventare fenomeni dei ragazzi bravini e dargli degli appellativi, ad esempio Tonali era stato subito paragonato a Pirlo.

Allegri aveva avuto problemi con la mamma e ha detto di no prima al Psg e Chelsea e dopo 10 giorni per correttezza anche all’Arsenal e al Real Madrid. Credo che rientrerà ad allenare perché ha voglia di farlo, mentre al primo anno dopo la Juve non ne aveva tanta e ha fatto un po’ il livornese.

In questi anni ha dimostrato una lettura delle partite come pochi, è vero che ha tanti collaboratori ma è un allenatore molto importate nel gestire una squadra in un certo modo. Il presidente De Laurentiis ama molto Max e so per certo che qualche volta si sono sentiti, c’è stima reciproca. Ci vuole un programma, sarebbe una grande idea avere Benitez come direttore tecnico o generale.“

Comments

comments