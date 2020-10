Galliani non centra il problema: “Se hai 13 giocatori devi giocare”

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ai microfoni di Sky ha commentato il caso Juventus-Napoli.

“Senza polemiche e senza dare giudizi, se vogliamo il bene del calcio dobbiamo applicare le normative della Uefa: se hai 13 giocatori, devi giocare.

Se ogni volta che ci sono uno o due calciatori positivo non si gioca, è chiaro che il campionato è a rischio. Esemplare è stato il comportamento del Milan: ha perso per il Covid il suo giocatore più rappresentativo, Ibrahimovic, e gioca con un ragazzo di 19 anni, Colombo ed è primo in classifica”.

Da vecchio saggio del pallone dico che bisogna mettere da parte gli egoismi personali e cercare salvare la baracca. Bisogna avere lungimiranza. Se no crolla tutto. Lo sport deve difendersi e andare avanti. L’alternativa è smettere tutti e chissà cosa succede”.

