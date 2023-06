Galtier, l’ex compagno: “Io nello staff con lui? Mi auguro possa venire a Napoli, è un allenatore di valore”

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’ex compagno di squadra di Galtier al Monza, Fabio Moro.

“Christophe Galtier al Monza? Non mi aspettavo potesse avere un futuro di questo genere, ai tempi del Monza, anche se aveva personalità e si intravedeva qualcosa dal suo modo di giocare, come se fosse un allenatore in campo. Non l’ho sentito in questi giorni, ma se ci sarà l’occasione mi farà molto piacere.

Christophe era un difensore centrale, tendeva ad essere più un vecchio libero: era un giocatore che aveva tecnica e personalità, lettura di gioco ma non fisicità.

Caratterialmente com’era? Arrivò a campionato in corso, una delle prime partite era in barriera su punizione: si ambientò subito con la lingua, qualche difficoltà iniziale c’era ma aveva l’intelligenza di calarsi in un contesto diverso come abitudini, tradizioni e lingua. Ci diede una grossa mano, avevamo bisogno di uno come lui a quel tempo.

Nello staff con lui? Mi auguro possa venire a Napoli, è un allenatore di valore. Nella vita mai dire mai, magari mi date una mano (ride, ndr)”

