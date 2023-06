Garcia a Sky: “Non è facile quando si vince poi l’anno dopo essere concentrati e continuare o fare di più dell’anno in cui hai vinto”

Il nuovo tecnico del Napoli, Rudi Garcia, dopo la conferenza stampa di presentazione ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport.

“Sono io che ho convinto il presidente, i miei risultati e la mia motivazione. Sono ambizioso e ho trovato subito un’intesa con il presidente su questa cosa. Lui è ambizioso, non si ferma allo scudetto. Sto scoprendo questa città che è veramente bella e vedo l’orgoglio dei tifosi che sono molto contenti e fieri della loro squadra. Il mio compito è continuare e rendere fieri i tifosi della loro squadra.

Il quarto di finale è già stato il primo della storia del Napoli, però è sempre difficile ripetersi però nella vita non si prendono solo sfide facili. Nel calcio nulla è semplice, quindi la coda importante sono i giocatori, farli lavorare e fargli capire che dobbiamo continuare ad essere una squadra più che pensare di essere già arrivati dopo aver vinto lo scudetto. Io sono sicuro che se teniamo una rosa simile a quella dello scorso anno possiamo fare grandi cose.

Io mi aspetto di scoprire anche umanamente i miei giocatori. Conosco i giocatori avendoli visti giocare, ma non sul piano umano e questo per me è molto importante. Quando avrò la possibilità di parlare con ognuno di loro sarà al loro fianco e farò in modo di continuare a spingere e fare in modo di esprimersi bene sul campo”.

Ho vissuto questa situazione al Lille in cui feci la doppietta campionato e coppa dopo più di 50 anni. Non è facile quando si vince poi l’anno dopo essere concentrati e continuare o fare di più dell’anno in cui hai vinto”.

