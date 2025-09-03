Garcia è d’accordo con Lukaku

Il CT del Belgio Garcia dal ritiro della Nazionale ha parlato anche dell’infortunio di Lukaku
Lukaku si è mostrato positivo quando ci ho parlato.
Vogliamo riaverlo quanto prima.
Ha uno spirito combattivo.
Operazione?
La sua è stata la scelta più giusta. Ha un’età in cui un intervento chirurgico potrebbe significare un’assenza più lunga.
Totti ha vissuto la stessa esperienza alla Roma.
Intanto noi proveremo ad andare al Mondiale anche senza di lui. La sua assenza non cambierà molto il nostro gioco”.