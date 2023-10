Garcia: “Il consiglio dei saggi? L’ho sempre convocato io, mai il contrario”

Rudi Garcia in conferenza stampa prima di Napoli-Fiorentina. “Vogliamo i tre punti, prima della sosta, per blindare la classifica”

“La gara più importante…è sempre quella che arriva: siamo terzi a pari punti con loro, vogliamo blindare questo posto in classifica, vogliamo vincere. La formazione? Ho ancora domani per decidere, al momento stanno tutti bene. Ieri ho visto la partita della Fiorentina in Europa League, loro sono forti sui cross e sul gioco di testa, hanno qualità. E’ una squadra che ci somiglia, cercano di recuperare la palla nell’area avversaria. Ma noi giochiamo in casa prima della sosta, occorre conquistare tre punti importanti per la nostra classifica.

Se faremo Turnover? Deciderò domani. A Lecce non abbiamo preso gol e finire con un cleansheet è una cosa positiva, tendo ad una efficienza difensiva, il poco che diamo, non dobbiamo far fare gol all’avversario. Gollini e Juan Jesus? Riprendono in gruppo prossima settimana, Rrhamani è quasi recuperato, vediamo domani come sta. Se disponibile non farà 90 minuti ma non lo lasciamo fuori: l’importante è che non va in Nazionale. Rischierebbe di nuovo.

Mario Rui? Se replico ad un procuratore che piange…non si finisce più. Ho parlato con Mario: è tranquillo, certo vorrebbe giocare dui più, mi piace che sia motivato, ho due terzini forti, il Napoli ha gestito già questa cosa.

La bella prestazione con il Real? Teniamo quel livello, abbiamo dimostrato che siamo forti. Su Lindstrom? È arrivato tardi, come Natan, non è semplice inserirsi anche perché giochiamo diversamente dal Francoforte, può giocare sulle fasce, a sostegno di una punta, lavora bene in allenamento, diamogli tempo, ci può aiutare in vari modi.

La sosta se positiva o negativa? È il calendario, prima della sosta meglio fare un risultato positivo per non dare ‘biscotti’ a voi giornalisti per 15 giorni… (sorride ndr).

Natan e Ostigard possono sostituire Rrhamani e Jesus? Vedremo quando torneranno…

Il gol beffa di Valverde? I Dettagli fanno la differenza potevamo gestire meglio tutto.

Il “Consiglio dei saggi”? L’ho sempre fatto in tutti i club dove sono stato, in alcuni c’era anche quello dei ‘non saggi’ (sorride ndr), esiste dall’inizio della stagione e l’ho sempre convocato io, mai il contrario”.

