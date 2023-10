Garcia in sala stampa commenta la vittoria del Napoli

Garcia: “Stasera potevamo fare più gol. Bella prestazione di Raspadori, Politano, Kvara. Menzione speciale per Meret”



Così le dichiarazioni del tecnico azzurro:

“Oggi potevamo fare più gol, ma anche subirlo, se non ci fosse stato un grande Meret. Elmas è tornato infortunato dall’incontro con la nazionale, non ho voluto rischiarlo, come non ho rischiato Olivera. Siamo contenti, abbiamo vinto, vedremo gli altri giocare con tranquillità. Ottima prestazione di Raspadori che lega il gioco; ha fatto bene anche il Cholito, conto su di loro. Cajuste, entrato benissimo, ha avuto anche possibilità di fare gol. Per la continuità occorre che tutti i giocatori recuperino e occorre vincere martedì in Champions, fare risultato positivo a Berlino è importantissimo. Siamo alla 9a giornata, abbiamo ripreso la marcia in avanti. Sono tranquillo sulla panchina oggi come ieri, il Presidente è vicino alla squadra, non è una cosa che accade ovunque, sono sereno”.

