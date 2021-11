Gargiulo, primario maxillo-facciale del Cardarelli: “Osimhen potrebbe rientrare prima di un mese”

A Radio Marte, nel corso di “Marte Sport Live”, è intervenuto Maurizio Gargiulo, primario del reparto maxillo-facciale dell’Ospedale Cardarelli.

Il primario si è soffermato sull’infortunio di Osimhen. Di seguito le sue parole:

“Osimhen? Infortunio abbastanza serio, naturalmente noi non abbiamo ancora le immagini radiografiche e sembra che ci sia sicuramente frattura scomposta con schiacciamento del pomello zigomatico. Sicuramente avrà bisogno di un intervento chirurgico con una riduzione delle fratture con delle placche in titanio. E questo allungherà il post operatorio.

Quanto tempo starà fuori? Questi interventi sono una routine, garantiscono una ripresa abbastanza veloce dal punto di vista fisiologico generale e locale. Potrebbe già riprendere l’attività quotidiana in 48-72 ore, magari in una settimana già riprendere l’attività sportiva.

Naturalmente ora ci sono tutori e maschere per poter affrontare allenamenti impegnativi e consistenti. Rientro in campo? Per la velocità e l’età del paziente probabilmente potrebbe rientrare anche prima di un mese. E lo speriamo tutti.“

Comments

comments