Garics: “Assenze del Napoli più pesanti rispetto a quelle atalantine. Zanoli o Malcuit? Non sono l’allenatore, ma…”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Gyorgy Garics, ex terzino e doppio ex di Atalanta e Napoli.

“Le assenze del Napoli sono più pesanti di quelle dell’Atalanta. Zanoli o Malcuit? Dovrei essere l’allenatore per poter dire a che punto stanno entrambi. La cosa più importante è sicuramente la testa, magari durante la partita non è che ci pensi. Se sei giovane e convinto dei tuoi mezzi e ti alleni con diversi campioni magari non fai porre nemmeno la domanda al tecnico di buttarti dentro o meno. Col tempo magari subentrano le situazioni mentali.

Sicuramente il Milan ha la gara più facile in questo turno, ora vuole ovviamente andare in fuga. Sicuramente a fine mese saremo più vicini all’ora della verità. Malcuit in difficoltà nel ruolo di terzino e meglio come quinto a centrocampo, come me? Io non nascevo come terzino, mi hanno adattato e giocai molto bene con Delneri proprio all’Atalanta. Avessi avuto la fortuna opposta sarei andato a Napoli più completo. Col tempo ovviamente ti adatti”.

