Garics: “Il Napoli non può essere così indietro, ADL ha speso tantissimo per creare una squadra ricca di qualità”

Gyorgy Garics, ex terzino di Napoli e Bologna, è intervenuto ai microfoni di “Arena Maradona”, in onda su Radio CRC, per parlare della sfida di domani tra le sue ex squadre.

“Domani il Napoli dovrà stare attento perché il Bologna è in una situazione di classifica molto vantaggiosa. E’ lontano dalla zona retrocessione e scenderà in campo al “Maradona” con grande serenità. Il Napoli, però, dovrà fare la sua partita, perché la zona Champions è ancora raggiungibile. Con un presidente che ha speso così tanto e con una squadra ricca di qualità, il Napoli non può stare in questa posizione di classifica”.

