Gasperini a Sky: “C’è poco da spiegare il Napoli ha fatto un primo tempo di grande livello”

L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ai microfoni di Sky ha commentato la gara di campionato giocata contro il Napoli al San Paolo.

“C’è poco da spiegare. Il Napoli ha fatto un primo tempo di grande livello e noi uno di basso livello. Il divario è stato notevole.

Noi dobbiamo pensare alle cose che non siamo riusciti a fare. E’ un campanello d’allarme anche in vista della gara di Champions.

Abbiamo avuto problemi sotto gli aspetti, tecnici, tattici e atletici. Oggi purtroppo è stata una giornata così e dobbiamo prenderla professionalmente.

Siamo stati sotto sotto tutti gli aspetti anche a metà campo. Globalmente dietro abbiamo peccato e sofferto di più anche per le difficoltà degli altri reparti.

Subiamo troppi gol? Io non ho mai detto che lotto per lo scudetto. Noi dobbiamo solo giocare e vedere strada facendo cosa possiamo fare. E’ chiaro che ci sono partite come quelle di oggi che incontri attaccanti particolarmente forti e devi essere bravo a subire. Oggi abbiamo avuto dei problemi globali e non di reparto per fare una prestazione così di diverso livello rispetto al Napoli”.

