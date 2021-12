Gasperini a Sky: “Una gara esaltante. Il Napoli ha giocato veramente bene”

L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ai microfoni di Sky ha commentato la gara di campionato giocata al Maradona contro il Napoli.

“Meglio questa o la Juve? Sono state due partite molto difficili, due grandi squadre. Devo dire stasera con il Napoli, è stata ancora più esaltante, giocata davvero bene da loro”.

Scudetto?

“Pensiamo alla Champions che mercoledì è una partita da dentro fuori, è decisiva, mentre il campionato è lungo. Vincere a Torino, poi a Napoli, sono delle belle medaglie d’oro. Tutti parlano così dello Scudetto, ma c’è una realtà: noi non siamo mai stati primi in classifica, il giorno che arriveremo primi in classifica potremo dire che lotteremo per lo Scudetto. L’Inter è stata prima, il Milan primo, il Napoli anche. Al massimo siamo stati secondi, l’anno scorso. Quando saremo primi getterò il velo. Noi non ci siamo mai stati, primi in classifica. Non ci tiriamo indietro, ma è un dato di fatto. Quattro punti sono tanti con queste squadre”.

