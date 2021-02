Gasperini alla Rai: “L’assenza di pubblico stravolge il calcio, con il Napoli giochiamo per un bel traguardo”

L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha rilasciato alcune dichiarazioni aim microfoni della Rai alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Napoli.

“Sicuramente se passi da 3-0 a 3-3 qualche problema ce lo siamo creati. Per fortuna si gioca ogni tre giorni, dobbiamo pensare alla partita, è una gara importante e ci giochiamo una semifinale in casa contro il Napoli. E’ un’opportunità da sfruttare.

L’assenza del pubblico stravolge completamente l’essenza del calcio. Il pubblico ti crea una maggiore attenzione e ti dà stimoli diversi. È tutto un altro calcio.

L’Atalanta è dentro nelle prestazioni. Stiamo cercando di stare dentro a tutto, il più possibile, domani dobbiamo giocare per un bel traguardo.

Penso che domani sia una partita diversa. Ogni situazione deve essere sfruttata al massimo. I margini di errore diventano molti meno. Dobbiamo concentrarci su questa gara. Nella partita di andata si è visto che possiamo essere competitivi anche contro una squadra come il Napoli.

Muriel-Zapata insieme? È un’ipotesi. Dobbiamo ragionare su i 90′ ed eventualmente sui 120′.

Maehle? Proviamo oggi, potrebbe recuperare.

La partita di domani conta per noi e per il Napoli, in finale non si arriva tutti gli anni. Cercheremo di arrivarci al meglio per cercare di raggiungere un traguardo notevole”.

Comments

comments