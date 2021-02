Gasperini: “Buona gara, Gattuso mi ha sorpreso. Non è facile giocare sempre ogni tre giorni”

Giampiero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni della Rai al termine della partita pareggiata contro il Napoli.

“Abbiamo fatto una buona gara, poi è chiaro che il Napoli è una squadra di valore. Qualche occasione migliore nel primo tempo, meno nel secondo in cui la partita è stata più lenta e spezzettata. Ma siamo contenti di quello che abbiamo fatto.

Siamo sotto pressione per tutte queste partite, non è facile avere la condizione giusta ma è una cosa che riguarda sia noi che il Napoli. Ci prepareremo per il ritorno, partita decisiva per la finale.

Domenica a un certo punto il Napoli aveva già provato questo assetto contro il Parma. Non ce l’aspettavamo, l’ho saputo stamattina che ci sarebbe stata questa possibilità, ma ce la siamo cavata bene.

Ilicic? Non è facile anche per un giocatore come lui avere sempre la migliore condizione. Stasera è entrato bene, sarà importante per il ritorno di sicuro.

Toloi ha avuto degli ottimi spazi, sapevamo di poter sfruttare i suoi inserimenti. Ha la capacità di offendere e di trovare gli inserimenti. La sua è stata l’occasione più limpida della partita.

Muriel è in un momento di grandissima condizione, l’ha dimostrato anche stasera. Giochiamo ogni tre giorni da gennaio, abbiamo bisogno di tutti perché non possono giocare tutti dall’inizio. Li alterniamo, è così che riusciamo ad avere sempre una buona condizione e a fare sempre buone gare.

Stasera abbiamo avuto opportunità, anche parecchie, contro una squadra forte come il Napoli. Se realizzi la partita cambia aspetto”.

Comments

comments