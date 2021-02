Gasperini: “Fare il Triplete è difficile, ma se ce lo chiedete ci proviamo”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato in sala stampa alla vigilia della partita contro il Cagliari.

“La soddisfazione di essere arrivati in finale è tanta, era un obiettivo su cui siamo stati sempre concentrati. Non era facile raggiungerlo, abbiamo superato ostacoli difficili come le sfide con Lazio e Napoli. L’essere arrivati in finale ci dà una grande soddisfazione, ma anche la garanzia di avere un obiettivo forte su cui concentrarci al termine della stagione. Ora possiamo pensare al campionato, ci siamo presentati in alcuni appuntamenti determinanti che ci hanno fatto pagare qualcosa in campionato, ora possiamo concentrare le nostre energie anche sul campionato. Poi il Real Madrid si presenta da solo, in quel caso dobbiamo presentare la sfida solo a livello mentale. La serie A è molto lunga, siamo rimasti agganciati al gruppo. Dovremo essere bravi a partire da domani, sarà una gara difficile. Fare il triplete diventa difficile, poi se ce lo chiedete noi ci proviamo, ma siamo soddisfatti di quello che stiamo facendo”.

Comments

comments