Gasperini: il commento alla vittoria conquistata a Napoli

Gasperini: le dichiarazioni nel post partita

Così Gasperini: “Oggi il modo migliore per iniziare un ciclo che sarà decisivo: una vittoria che ci dà morale, energia, consapevolezza di poter alternare vari giocatori in campo ma essere sempre competitivi. Sappiamo soffrire ma appena abbiamo l’occasione sappiamo sfruttarle, siamo riusciti a tenere il risultato e con il terzo gol ne abbiamo avuto la certezza. Oggi bravo il nostro giocatore su Osimhen, rinforzo per noi provvidenziale arrivato a gennaio. Abbiamo un ciclo importante ma siamo fiduciosi. Scamacca? Spero possa andare agli Europei. Ha avuto qualche acciacco, giocatore utile, fa gol, assist, ci si aspettano tanti gol da lui, quest’anno passi in avanti per lui. Stagione particolare per il Napoli, oggi mi è parsa una squadra senza entusiasmo. Il razzismo? Spero che il calcio sia utile per superarlo, spesso c’è molta ipocrisia” .

