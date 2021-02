Gasperini in conferenza: “Dura giocare ogni tre giorni. Che soddisfazione la finale”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa dopo la semifinale di Coppa Italia contro il Napoli.

“Una grandissima soddisfazione, la dedichiamo ai tifosi. Il dispiacere è non vivere insieme a loro questi momenti, ma arrivare in finale è un segnale di continuità. Questa squadra è nei vertici alti del nostro campionato. Alla finale ci penseremo, per noi è già un grandissimo successo. Poi giocheremo contro una squadra straordinaria come la Juventus, difficile da incontrare. Ora abbiamo tante partite importanti, ospiteremo il Real Madrid: per Bergamo sarà un avvenimento.

Tempo di rifiatare? Dobbiamo fare così, questo è il calendario. Dal 3 gennaio giochiamo da sei settimane di fila ogni tre giorni, ci adatteremo. Questi ragazzi sono straordinari, non è sempre facile recuperare tutte le energie. Questa è una squadra straordinaria per il coraggio e lo spirito, ma anche per il rispetto nei confronti dell’avversario. Se temiamo il Real? È una squadra di valore mondiale. Nei commenti, sia per gli obiettivi dell’Atalanta che per gli avversari, c’è un po’ di presunzione. A noi non piace, siamo contenti di confrontarci con una squadra di questo livello. Arriveremo in campo, così come nella finale con la Juventus, di non essere i favoriti, ma ci metteremo coraggio e voglia di provare a vincere.

Su tali? Ho deciso stamattina, doveva già giocare col Torino. In allenamento si è procurato una distorsione, ma sono bastati pochi giorni. Stamattina stava bene e ha giocato. Forse preferirei giocare la finale a Roma, ma Milano ci ha portato fortuna”.

