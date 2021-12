Gasperini in conferenza: “Partita bellissima, ho fatto i complimenti ai giocatori del Napoli”

L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini in conferenza stampa ha commentato la gara di campionato giocata contro il Napoli al Maradona.

“Ho fatto i complimenti ai miei ed anche ai giocatori del Napoli. Perchè hanno fatto uscire una gara molto bella”.

Sul gol di Mertens c’è stata una linea troppo alta?

“Se non giocassimo in quel modo non saremmo probabilmente in questa posizione. È un dare avere, con atteggiamento diverso Demiral non avrebbe fatto gol. Probabilmente giocassimo più bassi faremmo altri errori ed avremmo meno possibilità di fare tre gol al Napoli. Sarebbe possibile fare l’ottimo di tutto”:

Per lo scudetto?

“Non è che non ne parlo per scaramanzia, è un dato di fatto che Milan, Napoli e Inter sono state a turno prime in classifica. L’Atalanta mai, se nelle prossime gare succederà di toccare il primo posto vi dirò che lottiamo per lo scudetto. Per vincere i campionati servono più di 80 punti, anche se quest’anno la quota scudetto potrebbe essere più bassa”.

Non parla di scudetto per evitare di accendere troppi entusiasmi?

“Non sono qui a fare il pompiere, è presto per fare certe valutazioni. Altrimenti corriamo il rischio di non essere soddisfatti di quello che stiamo facendo, i ragazzi stanno facendo qualcosa di straordinario, non solo per la classifica ma per le prestazioni che abbiamo fatto”

