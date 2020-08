Gasperini: “Napoli di Sarri esempio di gioco e qualità, spero di avere Ilicic nella prossima stagione”

L’allenatore dell’Atalanta Gasperini ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio anch’io lo sport in onda su Radio Rai.

“Il campionato è stato regolare, tutte le squadre hanno giocato nelle stesse condizioni. È stato comunque diverso dagli altri.

Ho preso qualcosa dal Napoli di Sarri? Quella squadra è stata un esempio di gioco e di qualità. Potevano vincere il campionato in quella stagione famosa. Sarri ha vinto lo scudetto partendo dal basso. Ancelotti è stato un grandissimo calciatore, è partito dall’alto. Gli allenatori che vincono sono sempre un esempio.

Ilicic? E’ circondato da tanto affetto, poteva capitare a chiunque. Speriamo che esca da questo momento. In questa Champions obiettivamente è difficile che possa tornare, spero possa essere con noi nella prossima stagione”.

Atalanta candidata allo scudetto? Altri club hanno risorse superiori, il nostro sistema non consente a club come il nostro di restare in alto a lungo. Potremo essere competitivi se riusciremo a migliorare la rosa. L’Inter è l’unica squadra che può togliere la Juventus dal trono, il connubio tra Inter e Conte è forte e può dare noia ai bianconeri”.

