Gasperini, niente scuse per l’episodio: “Non coinvolto, l’abbiamo invitato a Zingonia”

Gian Piero Gasperini ha parlato, ai microfoni di Dazn, dell’episodio che coinvolge un dirigente dell’Atalanta e le parole dette verso un tifoso del Napoli.

Per l’allenatore dell’Atalanta, questo episodio non coinvolge né lui né l’Atalanta. A seguire le sue parole:

“Il diverbio col tifoso del Napoli? Io non sono coinvolto. Abbiamo invitato la persona a Zingonia, vedrete quando viene fuori chi è. È stato aperto un procedimento? Non mi sento coinvolto, non è nella mia storia e nella mia vita. Ho amici dappertutto, non è un problema mio e neanche dell’Atalanta.“

