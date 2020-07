Gasperini: “Non è facile giocare ogni tre giorni. Vogliamo continuare su questa strada”

L’allenatore dell’Atalanta, Giampiero Gasperini, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus.

“Domani abbiamo una partita non da poco, sarà fondamentale per capire la nostra consistenza in chiave Champions. Inoltre, la Juve è una delle candidate alla vittoria finale e ha la possibilità e la voglia di raggiungere lo scudetto, ha tanti punti di vantaggio sulla Lazio. Sette partite sono un discreto numero, ma ora i punti pesano molto di più.

Veniamo da un periodo eccezionale di risultati e prestazioni e vogliamo continuare su questa strada.

Non è facile giocando ogni tre giorni ma questo vale per tutti. Per noi è fondamentale fare i punti necessari per qualificarci alla Champions del prossimo anno, poi se arriva con un miglioramento della classifica è meglio ancora”.

