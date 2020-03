Gasperini, parole che faranno discutere: “Qui siamo organizzati, non so cosa accadrà a Roma o Napoli”

Gianpiero Gasperini ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport, dove si lascia andare ad un lungo sfogo per la situazione di emergenza.

Nel suo sfogo, però, ci sono alcune parole che faranno molto discutere. L’allenatore dell’Atalanta, infatti, si lascia andare così:

“Qui in Lombardia siamo sufficientemente organizzati, seppur in difficoltà. Mi chiedo cosa potrebbe accadere a Roma o Napoli“; questo, parlando di ciò che sta succedendo per il Coronavirus.

Poco prima, ha parlato di come la situazione è risultata strana dopo l’impresa compiuta contro il Valencia. Poi prosegue, sottolineando che:

“Mi hanno disturbato le solite banalità sul mondo del calcio. Avevo gradito il primo passaggio del decreto, dove si poteva giocare a porte chiuse; il calcio come antidepressivo, come forma di sopravvivenza, è così che lo considero. Bisognava andare avanti così, con le porte chiuse. Io la penso così.”

Dopo questa parentesi, Gasperini si sofferma sul percorso dell’Atalanta e del traguardo raggiunto:

“Dopo il secondo gol di Ilicic ho capito che era fatta. Noi siamo un segnale di speranza per i club, ma io parto dal presupposto delle sopravvalutazioni di certi giocatori. Ho capito di essere cresciuto come tecnico con le coppe, che hanno confermato che la strada era quella giusta.

Cresci attraverso la ricerca del gol, con un calcio di proposta ed accettando qualche rischio. Gli avversari si devono affrontare con coraggio.”

per l’intervista completa, si rimanda al Corriere dello Sport in edicola oggi.

Comments

comments