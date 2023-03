Gasperini: “Stavamo pregustando la possibilità di fare risultato. Abbiamo fatto tante cose buone noi, costringendo il Napoli ad avere solo un’occasione nel primo tempo”

Dopo la sconfitta contro il Napoli, l’allenatore dell’Atalanta GianPiero Gasperini ha parlato ai microfoni di DAZN.

“Noi abbiamo fatto la nostra gara, difensiva, abbiamo sbagliato qualcosa sulle ripartenze. Globalmente la squadra ha tenuto bene il campo, poi dopo queste gare viaggiano sui dettagli. Stavamo pregustando la possibilità di fare risultato. Abbiamo fatto tante cose buone noi, costringendo il Napoli ad avere solo un’occasione nel primo tempo. Ci sta che loro ci possano riaggredire, noi potevamo essere più precisi ma questo è un dettaglio nel contesto di una partita che stavamo giocando bene”.

Una delle note positive è Zapata, si sente confortato? “Assolutamente si, anche Muriel sta trovando una buona condizione. E’ stata molto positiva per convinzione, attaccamento e abnegazione per la squadra. Anche nel finale della partita, che era ormai persa, ho avuto risposte buone da tanti giocatori che rappresentano il DNA di questa squadra”.

E’ soddisfatto di quest’anno? “Abbiamo ancora dodici partite, se sono soddisfatto lo diremo a fine campionato. Nelle ultime settimane abbiamo perso punti ma abbiamo dimostrato anche questa sera di poter giocare con grande dignità e coraggio. E’ questo quello che chiedo. Nelle ultime dodici partite, insieme alla prestazioni dei giocatori cardine, possiamo fare un bel finale”.

Cosa non le è piaciuto di Hojlund? “Era difficile giocare contro avversari forti, non è che sempre questi ragazzi possono essere decisivi. Zapata ha fatto una partita migliore ma non significa niente, rimane un talento che può trovare qualche difficoltà come vale per Lookman. Nella prima parte del campionato hanno dato un grande contributo per tenere in alto la squadra, non cambia il giudizio dopo una partita”.

