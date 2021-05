Gasperini, udienza antidoping terminata: sentenza attesa per martedì

L’udienza di Gasperini al Tribunale nazionale antidoping è terminata poco fa e la sentenza dovrebbe arrivare nella giornata di martedì.

Gasperini si è dovuto presentare al Tribunale per l’accusa di aver interrotto un test antidoping fatto a sorpresa lo scorso 7 febbraio. In più, l’accusa riguarda anche insulti rivolti agli ispettori presenti a Zingonia.

I membri dell’antidoping sono riuniti in Camera di consiglio e per la giornata di martedì è attesa la sentenza. Nel caso in cui dovesse arrivare la squalifica, Gasperini rischia di saltare le prossime tre giornate più la finale di Coppa Italia ed inoltre non potrà dirigere gli allenamenti della squadra; nella migliore delle ipotesi, invece, il rischio è una multa.

In caso di condanna l’allenatore dell’Atalanta potrà fare ricorso al secondo grado della Corte nazionale di appello antidoping.

