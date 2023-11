Gasperini:”Il Napoli ci darà la misura del nostro valore “.

L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha presentato in conferenza stampa la sfida di campionato contro il Napoli di domani

“Il Napoli è sempre una squadra molto forte, al di là delle difficoltà. Ha stradominato il campionato, ma l’idea è quella lì. Con il cambio di allenatore ci sarà ancora più concentrazione, mi aspetto il miglior Napoli.





“Il Napoli è sempre una squadra molto forte, al con il Napoli abbiamo avuto partite da riferimento, quando li abbiamo battuti in campionato abbiamo raggiunto dei risultati importanti. Domani avremo un metro dei nostri valori”.

“Come stanno gli infortunati? E’ rimasto fuori Palomino, ma anche Toloi. Scalvini ha recuperato, Kolasinac bene, Ruggeri abbastanza bene, si è dovuto operare alle tonsille. Il dubbio dell’ultima ora è di Koopmeiners, è arrivato acciaccato dalla nazionale, lo risolveremo domani. Il suo problema è muscolare, sul sinistro, si tratta di un affaticamento. Il fatto è che giochiamo domani, non dobbiamo avere margine di rischio. Se ti fai male all’inizio del ciclo c’è il rischio di saltare tante partite. Non sarà una scelta facile

Poi anche De Ketelaere è recuperato, in questo senso la sosta è stata positiva”.

“Il Napoli segna tanto in contropiede? E’ una squadra forte, quando ha spazio mette in risalto i suoi attaccanti. Dobbiamo farla bene tutta la gara, dobbiamo difendere ed attaccare cercando di fare il massimo, per avere la spinta necessaria per vincere. Siamo alla tredicesima, nei novanta minuti ci possono essere tutte le componenti utili, anche per esporci in base alle nostre ambizioni”.

Come si gestisce il mini ciclo dopo la sosta? Quando giochi alla domenica dopo il giovedì il rischio è di non essere così brillante, specie se trovi una squadra un po’ bloccata. Ma riguarda anche altre squadre, anche il Napoli ha sofferto dopo i turni di Champions. Solo l’Inter va come un treno, tutte le altre impegnate nelle coppe hanno pagato qualcosa. Ma le coppe, globalmente, danno qualcosa in più rispetto a quello che tolgono”.

C’è Juventus-Inter? L’Inter in questo momento è la squadra più accreditata per la vittoria finale. E’ incredibile, è sempre lì. Il campionato è durissimo e sono loro le squadre pretendenti per arrivare in fondo, l’Inter sembra la più favorita ma sono passate solo dodici giornate. La Juventus però ha possibilità di crescita importanti”.

“Scalvini a centrocampo? E’ una cosa che avevo pensato in previsione della mancanza di de Roon, ma non essendoci Toloi è un po’ più difficile. Ma col cambio di modulo potrebbe essere diverso”.

Contro Juventus e Inter abbiamo raccolto un punto ma abbiamo avuto la consapevolezza ed energia per andare avanti, anche in Europa. Queste squadre ti danno il metro delle tue possibilità, se vinci vai oltre. La strada è quella”.

