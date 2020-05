Gastaldello: “Brescia ferita, non voglio giocare”

Repubblica ha intervistato Daniele Gastaldello, capitano del Brescia, che ha ribadito la volontà di non voler tornare a giocare.

Di seguito le parti salienti dell’intervista:

“Giocare? Io dico no. Credo che al centro e al sud non è arrivato cioè che è arrivato in Lombardia; qui tutti conosciamo qualcuno che ha subito la tragedia sulla pelle. Io non sono pronto per tornare a giocare, non ci sono neanche i presupposti e non ci sentiamo sicuri.

Ci chiedono di tornare in campo e concentrare 12 partite in un mese e mezzo: è ingiusto e ne va dell’incolumità di tutti i difensori. Non ne vale più la pena riprendere se il prezzo è farci male anche seriamente.

Abbiamo paura, ci sentiamo esposti tutti. Non c’è nemmeno un protocollo ora. Ci aspettiamo che chi deve decidere, decida. Non è giusto il fatto che si sia partiti scaglionati, bisognava partire tutti insieme. In una riunione video con gli altri capitani ne abbiamo parlato.

Nessuno di noi ha avuto sintomi ma comunque ci siamo telefonati spesso per sapere come stessimo. Se lo abbiamo avuto, lo scopriremo con i test prima degli allenamenti.”

Per l’intervista completa a Gastaldello si rimanda all’edizione odierna de La Repubblica.

