Gattuso a DAZN: “Stessa partita dello Spezia, abbiamo fatto tutto noi, ci siamo fatti gol da soli”

L’allenatore del Napoli Rino Gattuso ai microfoni di DAZN ha commentato la sfida di campionato giocata contro il Genoa allo stadio Ferraris.

“Oggi c’è poco da dire, è la stessa partita della Spezia. Gli errori ci stanno nel calcio e li stiamo pagando a caro prezzo.

Oggi dobbiamo fare i complimenti alla squadra anche se abbiamo fatto tutto noi, ci siamo fatti gol da soli.

C’è rammarico perché perdiamo partite uguali in serie. C’è tanto rammarico, quest’anno stiamo prendendo molti gol in fotocopia, e questo ci fa male. L’errore di Maksimovic è di postura, ma ci può stare.

Per giocare in un certo modo bisogna lavorare e stiamo pagando a caro prezzo che stiamo solo giocando e recuperando, anche se è una problematica di tutti.

In area ci siamo entrati quattro o cinque volte. Non posso rimproverare nulla alla squadra, che ha fatto tutto quello che doveva fare.

Osimhen è stato tre mesi fermo e sta facendo di tutto per recuperare. Ha ancora una fasciatura che gli da fastidio ed è normale che non è ancora al 100%. Con Petagna abbiamo sviluppato bene, ma Osimhen ci da più profondità e più soluzioni.

E’ un momento difficile. Quando mi sono messo a tre non è stato solo per rispetto all’Atalanta ma anche perché nn riusciamo a recuperare. Oggi anche Zielinski non è riuscito a entrare in partita e si era riposato.

Grandissimi complimenti alla mia squadra ma quest’anno abbiamo perso partite in fotocopie.

Bisogna stare calmi. Ci sono tante partite e dobbiamo lavorare.

I numeri non mentono. Non è la prima partita che costruiamo tanto e perdiamo. C’è rammarico, deve bruciare ma si deve andare avanti anche se è da tanto che succede questa cosa”.

