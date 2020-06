Gattuso a Dazn: “Tutti i giocatori sono importanti e si deve andare in un’unica direzione”

Il mister Gattuso si è fermato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria del suo Napoli contro il Verona, per parlare proprio della partita appena terminata.

Di seguito le sue parole:

“Io penso che tutti i giocatori sono importanti, con la sua velocità quella della prossima settimana può essere anche la partita di Younes. A me non piace portare rancore, ma quando si fa parte di un gruppo bisogna andare tutti in un’unica direzione.

Per questo dopo, quando finisce l’allenamento, rancore no ma dal giorno dopo bisogna pedalare. Riduttivo dire che il Napoli è stato solo compatto, quando abbiamo avuto palla abbiamo giocato ed abbiamo fatto correre il Verona. Per me abbiamo fatto una grandissima partita sia in fase di possesso che di non possesso.

Da un po’ di tempo sento che la squadra è cresciuta, contro l’Inter abbiamo fatto fatica ed abbiamo sofferto tanto. Il Napoli è una squadra in salute e che sa palleggiare molto bene ma si può migliorare nel non forzare la giocata. Sicuramente dobbiamo essere bravi coi terzini, che arriviamo sempre un pochino in ritardo per coprire la palla ed è capitato specialmente nel secondo tempo con Ghoulam.”

Gattuso sul lavoro svolto da casa, su Ghoulam e Milik

“Abbiamo fatto le prime due settimane di lavoro aerobico e dopo abbiamo perso un po’ di tempo a lavorare sulla linea a 4 e ad uscire palla al piede. Ringrazio anche la società che ha messo a disposizione gli strumenti adatti per far allenare i giocatori a casa e tutto lo staff che li hanno seguiti.

Ghoulam dava poca continuità perché aveva sempre piccoli problemi fisici, ora sta facendo volumi importanti e che riesce ad accelerare senza problemi. Per il lavoro che sta facendo si è meritato l’occasione di oggi. Arek sa che io non parlo di soldi, io faccio valutazioni con il ds e con il presidente e lui sa da parte mia che penso che ci sono pochi giocatori migliori di lui da poter prendere; Milik è consapevole del mio pensiero su di lui a livello sportivo e umano.“

