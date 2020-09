Gattuso a KKN: “Respirata aria diversa. Ringrazio tutti, sono contento”

Il mister Rino Gattuso ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli dell’amichevole svolta contro il Teramo e del ritiro di Castel Di Sangro.

A seguire le sue parole:

“Si è respirata un’aria diversa, bello vedere gente allo stadio e per gli allenamenti. Abbiamo lavorato tanto e siamo stati fortunati a trovare queste strutture. Ringrazio tutti. Sono molto contento. Osimhen? E’ un ragazzo tranquillo che deve lavorare tanto. Ha tanta fisicità, ma non deve accontentarsi. I goal che fa in questo momento non contano nulla, ma si è inserito molto bene nel gruppo. Scherza con tutti e si fa volere bene.

Lozano? E’ forte se lo si fa esprimere al massimo. Ha capito finalmente che è a Napoli. I primi giorni pensava che era ancora ad Eindhoven, poi in Messico ora a Napoli. Si prende una parola brutta e se la tiene, sta reagendo. Già nel post lockdown aveva fatto vedere qualcosa. Moduli? 4-2-3-1 o 4-3-3 sono numeri sui quali bisogna lavorare. Bisogna vedere se a volte partire con un 4-2-3-1 o 4-3-3, ma ce li porteremo fino al termine della stagione.

Più difficile il post-Ancelotti o confermarsi? Per me è uguale. Quest’anno abbiamo fatto una mini-preparazione e sappiamo che sarà difficile. L’anno scorso era una squadra che lavorava insieme da tanti anni. La storia del presidente dice che ha cambiato pochi allenatori. Dobbiamo dare continuità nella mentalità e nei risultati.“

