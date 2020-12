Gattuso a Sky: “Ci è andata bene, potevamo perderla. Giocato contro una squadra vera”

Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della gara di Europa League contro l’AZ Alkmaar.

“Potevamo chiuderla. Non è stata una grandissima prestazione. Abbiamo sofferto e alla fine ci è andata bene. Gli abbiamo dato troppo campo. Se analizziamo bene i dati ci stava anche la sconfitta, ma non è facile venire a giocare qui.”

“Potevano leggere meglio alcune situazioni. Chi entra dalla panchina ci ha dato poco oggi, ci può stare. Tra una settimana ce la giochiamo con la Real Sociedad. C’è rammarico perché potevamo gestirla meglio.”

“Ci sono dei lati positivi ma non c’è stata una buona gestione nei 90 minuti. Ripeto, ci è andata bene. Abbiamo giocato contro una squadra vera, che sa giocare a calcio. Nel secondo tempo abbiamo fatto male noi. Di solito chi entra ci da tanto, oggi ci hanno dato poco. Ora testa a Crotone dove sarà difficile, oggi abbiamo speso tanto.”

“Giuntoli non ha detto che siamo vicini. Per me il contratto non è la priorità. Chi di dovere ora sta lavorando ma a me non fanno impazzire i contratti. A me piace lavorare sul campo. Io so che certe volte sono pesante, ma sono fatto così.”

“Osimhen? Bisogna fare di necessità virtù. Massimiliano Allegri mi diceva sempre di avere pazienza quando mancava qualche giocatore, ed ha ragione. Inutile che stiamo qua a ribadire che ci manca Osimhen. Oggi Petagna è entrato molto bene.”

“Pioli ci vede tra gli organici più forti? Se lo dicono loro… Il nostro obiettivo è dare continuità alle prestazioni.”

