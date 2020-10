Gattuso a Sky: “Covid? Siamo preoccupati, ma è il nostro lavoro. L’AZ è una squadra forte”

Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport, al termine della conferenza stampa.

“C’è grande preoccupazione per il Covid, sarei ipocrita a dire il contrario. Ci siamo già passati qualche settimana fa, in occasione della gara con il Genoa. Siamo pagati per questo, ma un po’ di paura c’è, paura di perdere qualche giocatore per Covid, paura quando torni a casa e stai a contatto con i tuoi figli, ma non siamo noi a decidere e quindi abbiamo preparato questa partita. Può capitare a chiunque, ora è capitato all’AZ Alkmaar, prima ancora a noi, visto che abbiamo ancora due calciatori positivi, quindi la preoccupazione resta.

Loro, comunque, sono una squadra forte, anche senza i positivi al Covid. Vogliamo giocare un’Europa League da protagonisti, è un trofeo che non ho mai vinto neanche da calciatore e mi piacerebbe farlo, mentre per il campionato l’obiettivo è arrivare tra le prime quattro, poi si vedrà. Domani farò qualche cambio, ma senza esagerare. Insigne sta bene ed è regolarmente convocato. Affrontare il figlio di Gullit? Mi sono fatto vecchio”.

