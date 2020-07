Gattuso a Sky: “Creiamo 6 occasioni e non segniamo, c’è un po’ di malumore”

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni dell’emittente satellitare Sky Sport per commentare il match contro l’Inter.

“Per vincere bisogna segnare e se ti capitano 5-6 occasioni e non segni, fai fatica. Oggi è stata una grande partita a livello qualitativo, la squadra mi è piaciuta. Abbiamo creato tanto ma non abbiamo fatto gol. Col Barcellona sarà una partita diversa, l’Inter è più fisica e il Barcellona palleggia molto bene. Noi dobbiamo lavorare su quello che stiamo creando. In questo momento ci manca un po’ l’anima. Anche oggi abbiamo subito poco ma preso due gol. Serve più anima, in questo periodo l’abbiamo persa.

Se dal Barcellona mi aspetto la stessa aggressività dell’Inter? Sarà un’aggressività diversa, quella dell’Inter sono calciatori strutturati in maniera diversa. I primi 10 minuti stasera non siamo entrati in campo, l’intensità era bassa, ma dopo la squadra mi è piaciuta. Milik non ha fatto una grandissima partita, mi aspettavo di più”.

Come si tira fuori l’anima del Napoli? Dobbiamo annusare il pericolo, dimenticando quanto fatto. Stiamo sbagliando tanto e non vorrei che poi si da la colpa a tutti quanti. Dobbiamo pensare da squadra e questo mi piacerebbe rivedere. Uno spirito avuto per tanto tempo. C’è un po’ di malumore”.

