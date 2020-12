Gattuso a Sky: “Due risultati a disposizione? Non è un vantaggio, ci sarà da soffrire”

Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha concesso un’intervista a Sky Sport alla vigilia della gara decisiva di Europa League contro la Real Sociedad.

“Domani è un test importante, è una partita da dentro o fuori. E’ il primo obiettivo della stagione, contro una squadra forte che non perde da tantissimo tempo. Gli mancano due giocatori importantissimi ma conosciamo bene l’importanza della partita. Ci sarà da soffrire, come successo a casa loro, dove non è stato affatto facile: siamo stati bravi e fortunati. Ci vorrà un grandissimo Napoli per riuscire a passare il turno. Due risultati su tre? Può essere un’insidia, specie considerando il nostro modo di giocare, visto che non siamo abituati a difenderci per 90 minuti. Dobbiamo essere bravi a proporre il nostro calcio e ad annusare il pericolo. Hanno giocatori che sono molto pericolosi, hanno velocità e tecnica. Sono una squadra che gioca da tanto tempo insieme e come ho detto prima ci vuole un grandissimo Napoli”.

