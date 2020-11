Gattuso a Sky: “Giochiamo alla grande, ma serve cattiveria sotto porta: alziamo l’asticella!”

Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia della gara di Europa League con il Rijeka.

“Le sensazioni sono positive, perché quando tocco con mano e vedo una squadra morta, che non è collegata, faccio fatica ad allenarla, e non è questo il caso. Chi mi conosce bene sa come mi piace vivere lo spogliatoio e il mondo del calcio. La squadra è viva, ma ora dobbiamo pensare solo al campo, perché andare alla ricerca degli alibi non ci porta da nessuna parte. I giocatori mi sembrano tranquilli e li vedo lavorare bene. Poi bisogna analizzare le partite. Alle volte mi viene da sorridere perché se vedo le partite che stiamo giocando vedo tutte gare di altissimo livello. Poi sicuramente ci manca qualcosa e dobbiamo essere più cattivi negli ultimi venti metri. Tante volte commettiamo degli errori, ma nel mondo del calcio gli errori ci possono stare. Dobbiamo sicuramente alzare l’asticella e migliorare quotidianamente”.

Comments

comments