Gattuso a Sky: “Grandissima vittoria, ora speriamo di recuperare qualche infortunato”

L’allenatore del Napoli Rino Gattuso ai microfoni di Sky ha commentato la gara di campionato giocata contro la Juventus al Diego Armando Maradona.

“Napoli i grandissima difficoltà perché ci mancavano tanti giocatori. Grande spirito di squadra dei miei ragazzi. La Juventus forse meritava di più ma è stata una grande vittoria.

Ora speriamo di recuperare qualcuno perché ci attendono tante partite, ho avuto tanti giocatori fuori e se siamo ancora attaccati alla zona Champions è merito dei ragazzi. Siamo venuti a mancare a livello di mentalità in qualche partita ma dobbiamo anche analizzare i problemi che abbiamo avuto.

Sul gruppo non ho mai avuto dubbi, ho sempre avuto la sensazione che la squadra mi ha sempre ascoltato. Se non fosse stato così me ne sarei andato. Ora andiamo avanti.

Speriamo di non perdere più nessuno, di recuperare qualcuno e poi vedremo.

A Bergamo abbiamo preso due gol veramente incredibile. Oggi abbiamo lavorato molto bene. A Rrahmani forse anche io ho dato poco spazio. Poi complimenti a Maksimovic che è a parametro zero.

Anche se abbiamo pochi giorni per lavorare, sulla linea dei quattro ci lavoriamo sempre.

Le critiche per un allenatore ci stanno, ma non permetto a nessuno di attaccarmi sul personale e sul privato. Poi se mi dicono che non so allenare, lasciatemelo passare, dico sti cazzi.

Mi sarebbe piaciuto giocare il campionato con tutta la squadra a disposizione. Non so dove sarebbe potuta arrivare ma è un campionato anomalo dove può succedere di tutto. Con la squadra al completo forse avremmo potuto dire la nostra”.

