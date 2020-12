Gattuso a Sky: “La rosa ha fatto la differenza. I mie giocatori? A volte mi vogliono bene e a volte…”

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato a microfoni di Sky nel post-partita di Napoli-Sampdoria. Queste le sue parole.

“Sapevamo che oggi potevamo far fatica: guardate i risultati in giro per l’Europa di chi è stato impegnato in settimana. La differenza l’ha fatta la rosa. Oggi abbiamo messo due giocatori e la partita è cambiata. Il primo tempo abbiamo giocato malissimo, meritavamo di stare sotto. Le caratteristiche di Lozano sono precise: un giocatore veloce che riesce a fare entrambe le fasi. L’anno scorso non aveva forza nelle gambe. Quest’anno l’abbiamo ritrovato. Politano oggi non ha fatto bene ma viene da tante buone partite. Le linee da 4 di Ranieri sono ben organizzate, non sono fatte a caso. L’avevano preparata bene. Il secondo tempo abbiamo palleggiato bene, con le catene abbiamo lavorato meglio e li abbiamo messi in difficoltà. Quando andiamo in ampiezza col terzino a Lozano piace posizionarsi in mezzo al campo. Gli piace lavorare col centravanti, ci sta. I mie giocatori? A volte mi vogliono bene e a volte mi sputano in faccia. Sono un po’ all’antica su questo, a me piace dire tutto in faccia. Oggi ad esempio c’era Fabian che era un po’ dispiaciuto, ma gli ho detto che si può sbagliare una partita e di stare tranquillo. Non ho peli sulla lingua con i miei giocatori. “

