Gattuso a Sky: “Non dobbiamo pensare allo Scudetto, abbiamo perso brillantezza”

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha commentato a Sky la partita appena conclusa tra Napoli e Sassuolo. Le sue parole.

“Abbiamo avuto tante occasioni che però non abbiamo sfruttato. La sconfitta ci sta, ma potevamo fare di più. Inutile parlare se era rigore o no. Se non sono andati al Var è perché l’hanno vista in questo modo. E’ sicuramente un episodio che ci può stare, io devo giudicare la prestazione della squadra non degli arbitri.

Il Sassuolo è una squadra che ti fa correre tanto. Noi abbiamo fatto bene ma con troppa frenesia. Ora dobbiamo pensare ad essere solidi e non essere ingenui. Possiamo e dobbiamo fare meglio.

Non è un problema di cambi, abbiamo dato minuti a Zielinski ed Elmas che devono tornare a giocare. La sensazione è che potevamo fare gol prima del rigore loro, noi non abbiamo concesso quasi nulla. Noi andavamo sempre nella loro metà campo, giocavamo sotto ritmo quando avevano palla loro.

Noi dobbiamo continuare a lavorare e migliorare, dobbiamo mettere Osimhen nelle migliori condizioni di segnare. Non dobbiamo pensare allo Scudetto e a cosa dicono in giro, dobbiamo solo lavorare. E’ un campionato molto forte, tutte le partite sono difficili, con i cinque cambi si cambia totalmente partita e vale per tutti. Io però vedo una squadra, ci può stare non avere la stessa delle prima partite.

Rinnovo? Lasciamo stare, quando si parla di rinnovo non ne vinco una.”

Comments

comments