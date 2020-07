Gattuso a Sky: “Non rispondo alle domande sul rigore, segniamo poco per quanto creiamo”

L’allenatore del Napoli Rino Gattuso ai microfoni di Sky ha commentato la gara di campionato giocata contro il Milan al San Paolo.

“Non rispondo a nessuna domanda sul rigore di stasera. Di sicuro va rivista la regola sui rigori fischiati per i falli di mano altrimenti è un altro sport. Se ne parla due-tre volte all’anno ma poi non è cambiato nulla.

Mi devo arrabbiare perché creiamo 7-8 palle gol ma facciamo fatica a buttarla dentro e questa è una cosa che dobbiamo migliorare.

Tante le emozioni stasera perché per la prima volta ho affrontato la squadra che mi ha fatto diventare calciatore e che mi ha dato tanto.

I ragazzi mi stanno dando tanto e stanno spendendo tanto perché chiedo anche un sacrificio in fase di non possesso. Ma è evidente che non riusciamo a fare gol con facilità.

Oggi il Milan ha tirato due volte in porta, una squadra che ultimamente ha creato tante occasioni peròha tirato due volte e ha segnato due gol. Subiamo poco e incassiamo troppi gol, creiamo tanto e segniamo poco e questa cosa va analizzata.

Quando perdiamo palla dobbiamo correre all’indietro per ricompattarci ma questa cosa ancora non la facciamo bene anche se la squadra sta migliorando rispetto alle mie prime partite.

Callejon? Se resta dovete domandarlo al presidente e al direttore sportivo. Loro sanno cosa penso del calciatore, ma ci sono delle esigenze societarie da rispettare”.

