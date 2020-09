Gattuso a Sky: “Risultato bugiardo, manca ancora un po’ d’equilibrio”

L’allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria con il Genoa.

“Credo che sia un risultato bugiardo. Senza il secondo gol segnato nei primi secondi del secondo tempo avrei messo un centrocampista in più. E’ vero che abbiamo creato tanto ma abbiamo anche rischiato di prendere. La sensazione è che qualcosa concede ma ci sta, a tratti abbiamo mancato un po’ nell’equilibrio. Dobbiamo ancora migliorare.

Non dobbiamo pensare a nulla, solo a migliorare, a far giocare i calciatori che stanno meglio e a trovare equilibrio. A Lozano non regalo nulla, è un giocatore diverso, ora ha forza nelle gambe e non cade più a terra quando calcia come l’anno scorso. Quest’anno sta giocando perché sta dimostrando di essere un calciatore importante.

Osimhen è un calciatore che ti permette di giocare in modo diverso. L’anno scorso chiedevamo alla punta di legare sistematicamente ma lui in profondità quando attacca gli spazi crea problemi.

Koulibaly? Mi dispiacerebbe perderlo. Egoisticamente spero che rimanga con noi, ci sta dando tanto a livello professionale, tecnico e tattico. Il mondo adesso è cambiato anche per le società ma fino all’ultimo giorno spero che non arrivi qualche chiamata.

Riuscire a sviluppare gioco col 4-2-3-1 non è facile. Oggi facevamo 4+1, andavamo a trovare le altre posizioni con la mezz’ala con Zielinski che faceva il quinto d’attacco. Quando andavamo sui terzini ci prendevano sempre in maniera facile e c’è stato poco movimento. Non parlo solo della fase di non possesso ma penso che dobbiamo migliorare in tutti questi aspetti.

Pirlo? Non penso alla sfida con lui ma a Juventus-Napoli. Mi auguro che potremmo sfidarci altre 100 volte.”

