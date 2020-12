Gattuso a Sky: “Solo in Italia si vedono espulsioni del genere”

L’allenatore del Napoli Rino Gattuso ai microfoni di Sky ha commentato la gara di campionato giocata contro l’Inter al Meazza di Milano.

“A Massa ho detto che pochi minuti prima ha fatto i complimenti al capitano poi lo butta fuori. Solo in Italia che si vedono espulsioni del genere per aver detto vai a cagare e che cambiano le partite. Non ci sta. L’80% le facciamo passare poi un giorno si ha la luna storta e si vuole dimostrare personalità. O si buttano fuori sempre i giocatori quando si dice vaffanculo, merda e roba del genere oppure mai…serve coerenza. In una partita del genere un arbitro di livello internazioa nel non può essere permaloso.

Si devono calmare i giocatori ma non soli un vaffanculo dopo un rigore ci può stare e bisogna capire che in quel momento ci stiamo giocando tanto.

Partita molto tattica dove noi abbiamo sprecato delle occasioni, ma oggi non sarebbe entrata neanche se l’avessimo buttata con le mani. L’Inter ha caratteristiche ben precise che abbiamo tenuto in area fino al 70′ e sulla ripartenza ha trovato il rigore.

La squadra ha fatto una grande partita e meritavamo noi, ma bisogna fare gol però va bene così. Nel primo tempo a livello tattico è stato di grandi contenuti anche se io e Conte l’abbiamo fatta diventare brutta.

Mertens? Distorsione alla caviglia.

Abbiamo fatto un qualcosa di nuovo costruendo a tre. Abbiamo sofferto poco e di questo dobbiamo essere soddisfatti”.

