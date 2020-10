Gattuso a Sky: “Voglio restare a Napoli ma non voglio litigare col presidente. Credo che la soluzione si troverà”

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky alla vigilia della sfida di Europa League contro la Real Sociedad.

“La partita di una settimana fa contro l’AZ Alkmaar ci ha dato una mazzata, l’abbiamo giocata sotto-ritmo quando avevamo palla. L’avevamo interpretata bene, ma non abbiamo giocato con veemenza. Domani giochiamo con una squadra molto forte, che ha grande senso di appartenenza. Tanti giocatori vengono dal settore giovanile e sia tecnicamente che a livello di cattiveria agonistica la Real Sociedad è molto forte”.

Quali sono i pericoli?

“La qualità, come la Real Sociedad tiene il campo. In fase di possesso è una squadra spagnola al 100% e in fase di non possesso ti vengono a prendere. Per noi è un vantaggio giocare qui senza tifosi, sono molto focosi e per noi può essere un vantaggio. Ma bisogna fare una grande gara”.

Bisogna aspettarsi qualche cambiamento?

“Non dipende solo dai cambi, ma da quello che facciamo durante la settimana. Dipende dalla stanchezza dei giocatori, dai piccoli problemini e non possiamo permetterci di perdere qualcuno per strada. Domani scenderà in campo una squadra forte e ho la fortuna di avere tanti giocatori bravi. Servirà anche freschezza”.

Sarà sempre un Napoli col 4-2-3-1?

“L’idea è quella di proseguire così. Certo, stiamo pensando anche di fare qualcosa di nuovo perché i miei colleghi non pettinano le bambole, sono molto preparati. Quando becchiamo squadre chiuse facciamo fatica nel trovare la profondità e in quel contesto dobbiamo fare qualcosa di diverso”.

Ti ha fatto piacere la visita di De Laurentiis di ieri?

“Tantissimo. Lui deve venire spesso, paga gli stipendi e ha grande responsabilità nei nostri confronti. Ieri s’è presentato con un bellissimo orologio e noi dobbiamo apprezzare tutto, perché questo è un periodo molto difficile per tutti”.

De Laurentiis non inserirà la clausola nel suo contratto?

“Sono qui da quasi un anno e s’è creato un bel rapporto e non solo col presidente. L’ultima cosa che voglio fare è litigare col presidente. Io sto bene al Napoli, voglio restare qui e come io rispetto il presidente credo che la soluzione si troverà. La clausola è un qualcosa che non mi piace, ma la voglia di rimanere e la voglia di rimanere qui è tanta, credo la soluzione si troverà”.

